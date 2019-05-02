Öğrenciler doğayı temizledi

Yozgat Şehit Mustafa Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda çevre temizliği yaptı.

Özellikle hafta sonları zamanlarını Yozgat Çamlığı Milli Parkında geçirmek isteyen vatandaşlar, yanlarında götürdükleri, poşet, pet şişe gibi malzemeleri kullandıktan sonra gelişi güzel doğaya atıyor. Yıllarca doğada kalabilen bu atıklar hem çevre kirliliğine hem de görüntü kirliliğine neden oluyor. Bu kapsamda ormanlık alanda temizlik çalışması başlatan Yozgat Şehit Mustafa Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, örnek bir davranışa imza attılar. Yaklaşık 70 öğrenci ellerine aldıkları poşetlerle bir saat boyunca doğayı çöpten arındırdılar.

Yozgat Şehit Mustafa Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Yılmaz yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizle Türkiye'nin ilk milli parkında çevre bilinci oluşturmak ve çevremizin nasıl korunacağını göstermek amacıyla temizlik kampanyası başlattık. İnşallah bu davranışımız tüm halkımıza örnek olur ve çevremizi düzenli ve temiz bir şekilde kullanırız. Bugün burada 70 kişilik bir grupla çamlıktaki çöpleri topladık. İnşallah herkese örnek oluruz” dedi.

9. sınıf öğrencisi Beyza Kamalı, “Bugün çamlığa çöp toplamaya geldik. Farkındalık olsun istedik. İnsanlar bilinçsizce çöplerini doğaya atıyor ve buraları kirletiyorlar. Biz de bu çöpleri toplamak için geldik” derken 11. sınıf öğrencisi Mahmut Tuncal da, “İnsanlar bilinçsizce çevreyi kirletiyorlar. Bugün burada toplayabildiğimiz kadar çöp toplayacağız, amacımız yaşanılabilir temiz çevrenin oluşmasını sağlamak” şeklinde konuştu.