Öğrenciler Erciyes'te karın keyfini çıkardılar

Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri Kayseri'yi gezdi.

Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, yarıyıl tatiline sayılı günler kala ortaokul ve lise öğrencilerini Kayseri Erciyes'e götürdüler. Erciyes'te kızak kayıp eğlenen öğrenciler üzerlerindeki sınav stresini attı. Öğretmenleri eşliğinde doyasıya bir gün yaşayan öğrenciler, düzenlenen geziden ötürü öğretmenlerine teşekkür etti.

Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, eğitimde sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini söyleyerek “Öğrencilerimizi sınav stresinden uzaklaştırmak ve çevre illeri tanımaları için böyle bir etkinlik düzenledik. Ortaokul ve lise öğrencilerimiz Erciyes'e çıkıp kızak kayıp eğlendiler. Öğrencilerimizin çok güzel vakit geçirdiğine inanıyorum. Bu tür etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek” dedi.