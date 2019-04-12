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Öğrenciler fidan dikti

Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu 2-B sınıfı öğrencileri, 32 adet çam fidanını toprakla buluşturarak can suyu verdi.


Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu 2-B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Fatma Ulubaş öncülüğünde Mutafoğlu Mahallesinde bulunan araziye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından getirilen fidanları toprakla buluşturdu.


Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerine çevre bilinci ve ağaç sevgisi kazandırmak istediklerini söyleyen Sınıf Öğretmeni Fatma Ulubaş, “Öğrencilerimizle birlikte 32 adet çam fidanı dikimi gerçekleştirdik. Ağaçlarımızı toprakla buluşturduk. Öğrencilerimizde doğa ve ağaç sevgisi oluşturmak için bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Çocuklarımız da bu etkinlikle kendi elleriyle doğaya miraslarını bıraktılar” dedi.


Ağaç diktikleri için mutlu olduklarını söyleyen 2-B sınıfı öğrencileri de ağaç dikmenin en güzel duygu olduğunu söyledi.

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