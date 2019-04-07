Öğrenciler Harçlıklarıyla Aldıkları Fidanları Toprakla Buluşturdu

Yerköy Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Kepir yaptığı açıklamada; Yerköy Şehit Kamil Çelikkaya Okulu Ana Sınıfı öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarla almış oldukları Fidanları Yerköy Şehitliğimize dikerek, Şehitlerimize dua ettiler. Şehitlerimizi Unutmayan Unutturmayan herkesten Rabbim Razı Olsun.

Öğrencilerimizin harçlıklarını böylesine güzel bir amaç için kullanmaları bizleri çok mutlu etti” dedi.

Yerköy Şehitlik Mezarlığında düzenlenen fidan dikimine Yerköy Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Kepir, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı.