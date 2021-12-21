Öğrenciler harçlıklarıyla SMA hastası Eslem Fatma'ya destek oldular

sınıf öğrencileri, SMA hastası Eslem Fatma Altındağ'ın tedavisine katkıda bulunmak için harçlıklarından biriktirdikleri 600 lirayı aileye teslim etti.

Yozgat Valiliği oluru ile başlatılan yardım kampanyasına destek sunmak amacıyla sınıf öğretmenleri Ali Demirci ile birlikte sosyal sorumluluk etkinliğine imza atan Sakarya İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri 600 lirayı Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan standa giderek Eslem Fatma Altındağ'ın ailesine teslim ettiler.

Okullarının sosyal sorumluluk projesi kapsamında “Eslem Fatma için el ele kampanyası” başlattıklarını belirten sınıf öğretmeni Ali Demirci, SMA hastası Eslem Fatma'ya herkesin destek olması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerinin örnek davranışlarının kendisini mutlu ettiğini de dile getiren Demirci, öğrencilerinin harçlıklarından biriktirdikleri parayı aileye teslim ettiklerini söyleyerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Öğrencilerden Amine Ravza Şahiner ise Eslem Fatma için dua ettiklerini söyleyerek herkesin destekte bulunmasını istedi.

Anne Aslıhan ve baba Sefa Altındağ da öğrencilerin bu duyarlı davranışı dolayısıyla duygulandıklarını söyleyerek onlara teşekkür etti.