Öğrenciler Hıdırellez'i kutladı

Özel Yozgat Bilim Teknik Koleji ve Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri HAMİ projesi kapsamında Yozgat Çamlık Milli Parkı'n da Hıdırellez pikniği düzenledi.

Öğle yemeğini piknik alanında çeşitli ikramlarla geçiren öğretmen ve öğrenciler, yemek sonrası düzenlenen yarışmalarda ter döktü. Yarışmalara, öğretmenlerin de katılması faklı bir heyecan kattı. Halat çekme yarışı, voleybol, koşu yarışması enteresan görüntülere sahne oldu.

Yozgat Bilim Teknik Koleji Müdürü Mehmet Yıldırım yaptığı açıklamada, “Piknik alanında öğretmen ve öğrencilerin mutlu olduklarını gördüm. Öğretmen ve öğrencilerimizin mutluluklarını görmek bizleri fevkalade memnun etti. Pikniğimize teşrif eden İl Milli Eğitim Şube Müdürlerimize, okulumuzun öğrenci ve öğretmenlerine, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürüne, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ediyorum” dedi.