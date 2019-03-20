Öğrenciler huzurevi sakinlerini unutmadı

Her yıl 18-24 Mart günleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım bölümü öğrencileri tarafından Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlılara moral ve eğlence günü düzenlendi.

Yaşlıları anmak, onların yalnız olmadığını ve her zaman yanlarında olduklarını hatırlatmak için Alparslan Türkeş Huzurevi'nde bir dizi etkinlik düzenleyen öğrenciler yaşlıların hoş vakit geçirmelerini sağladı. Öğrenciler etkinlikte gerçekleştirdikleri tiyatro, skeç ve halk oyunu gösterileriyle huzurevi sakinlerinin farklı bir gün yaşamalarını sağladı. Kimi zaman neşelenen kimi zaman hüzünlenen huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendiler.

Öğrencilerin düzenledikleri etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren huzurevi sakinleri, “Allah işlerini rast getirsin, emeklerini zayi etmesin. Bu hafta Yaşlılar Haftası, gençler geliyor, halimizi hatırımızı soruyor, biz çok mutluyuz” dediler.