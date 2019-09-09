Öğrenciler için ders zili çaldı

Yozgat'ta yeni eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi. TOKİ Şehit Âdem Cankurtaran Ortaokulunda gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törende konuşan Vali Kadir Çakır, 477 okulda 5 bin 189 öğretmen ve 74 bin 935 öğrencinin 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'na başladığını söyledi.

Çocukların eğitiminde tüm Milli Eğitim camiası ve ailelerin sorumluluğunun çok büyük olduğunu vurgulayan Vali Çakır “Burada geleceğimizin teminatı, idarecileri, işadamları, kısacası geleceğimizin her şeylerini görüyoruz. Elimizde o kadar büyük bir değer ve bir o kadar da büyük sorumluluk var ki, buna hepimizin içtenlikle sahip çıkması lazım. Şimdi baktığımız zaman Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinin en büyük sorunu genç nüfus. Ama Allah'a hamdolsun ilimizde 74 bin 935 tane gencimiz, öğrencimiz var. Bunun getirisi de çok fazla, götürüsü de. Zor bir çağda yaşıyoruz. Dünyamızın son elli yıldaki değişimi, belkide milyonlarca yıldaki değişiminden daha fazla oldu. Bizim çocukluğumuzda başka bir dünya vardı, şimdi farklı bir dünya var. Şimdi öğretmenlerimizle, ailelerimizle, yöneticilerimizle işbirliği yaparak bu gençlerimizi geleceğe hazırlayabiliriz.

Bu duygu ve düşüncelerle 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nı kutluyor, hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Konuşmasında velilere de seslenen Vali Çakır, onlardan öğrencileri kapıdan bırakıp gitmemelerini, çocuklarıyla okul döneminde ve okul dışında da yakından ilgilenmelerini istedi.

Bu konuda velilerden öğretmenlerle, yöneticilerle işbirliği içinde olmasını isteyen Vali Çakır, öğrencilerin milli kaynağımız olduğunu, onların altınımız, gümüşümüz, madenimiz, geleceğimiz, her şeyimiz olduğunu ifade etti.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise Atatürk'ün belirlediği muasır medeniyet hedefine ulaşmak ve çocuklarımızın bu hedef doğrultusunda yetişmelerini sağlamak için eğitimin tüm süreçleri dâhilinde, hazırlık ve planlama işlemleri tamamlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Yeni kayıt işlemleri devam etmekle birlikte, 5 bin 200 okul öncesi,47 bin 997 temel eğitim, 21 bin 738 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere74 bin 935 öğrencimiz yeni eğitim öğretim yılına başladı” diyerek sağlıklı, huzurlu, kazasız ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.

Öğrenciler tarafından okunan şiirler, düzenlenen gösterilerin ardından tören sonrası gerçekleştirilecek olan fidan dikimi nedeniyle Vali Çakır tarafından okula yeni başlayan öğrencilere çam fidanı hediye edildi.

Vali Çakır'ın çaldığı ilk ders zilinin ardından, sınıflarına giren öğrenciler 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'na başladılar.

Programın ardından Vali Çakır okulda görevli öğretmen ve yöneticilerle kısa bir toplantı yaptı.