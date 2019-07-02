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Öğrenciler Kerkenes harabelerini gezdi

Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından kurulan Arkeoloji Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Kerkenes (Pteria) harabelerini gezdi.


Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde çocukların okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli geçirmeleri amacıyla kurulan çocuk kulüplerinden Arkeoloji Kulübü yeni bir etkinliğe daha imza attı. Tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan Kerkenes harabelerinde süren kazıya katılan öğrenciler, arkeologlar ile birlikte yüzey taraması yaptı. Arkeolog Paige Paulsen eşliğinde çalışmalara katılan öğrenciler ve kulüp üyeleri keyifli bir gün geçirmenin yanı sıra Kerkenez harabelerine dair yeni bilgiler de elde etti.


Gezi sonrası açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı 7. sınıf öğrencisi Sema Gül Çalışkan kültürel gezi sayesinde yeni bilgiler elde ettiklerini söyleyerek, "Alacahöyük'ten sonra ikinci durağımız Kerkenez harabeleri oldu. Bu topraklarda keşfedilmeyi bekleyen daha çok yer var. Biz de arkadaşlarımızla önce bu yerleri araştırıyor sonrasında hocalarımızın desteğiyle gidip keşfediyoruz. Bugün bize eşlik eden arkeologlarımıza ve bu gezinin hazırlanmasında emeği geçen hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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