İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerden anlamlı yardım

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Şehit Lokman Dargın İmam Hatip Ortaokulu 6-B sınıfı öğrencileri, Ramazan ayı münasebetiyle kimsesiz ve durumu iyi olmayan arkadaşları için yardım kampanyası düzenledi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Şehit Lokman Dargın İmam Hatip Ortaokulu 6-B sınıfı öğrencileri, Ramazan ayı münasebetiyle kimsesiz ve durumu iyi olmayan arkadaşları için yardım kampanyası düzenledi.


Kampanya kapsamında ellerindeki eşyaları ve kitapları okulda oluşturdukları stantta satan öğrenciler, elde ettikleri gelirle aldıkları gıda paketlerini arkadaşlarının ailelerine teslim ederek, büyük takdir topladı. Eşya ve kitapları kısa sürede paraya çeviren öğrenciler elde ettikleri gelirle aldıkları gıda paketlerini 3 aileye teslim etti. Aileler de öğrencilerin bu duyarlı davranışı karşısında hem okul idarecilerine hem de öğrencilere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.