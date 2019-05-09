Öğrencilerden anlamlı yardım

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Şehit Lokman Dargın İmam Hatip Ortaokulu 6-B sınıfı öğrencileri, Ramazan ayı münasebetiyle kimsesiz ve durumu iyi olmayan arkadaşları için yardım kampanyası düzenledi.

Kampanya kapsamında ellerindeki eşyaları ve kitapları okulda oluşturdukları stantta satan öğrenciler, elde ettikleri gelirle aldıkları gıda paketlerini arkadaşlarının ailelerine teslim ederek, büyük takdir topladı. Eşya ve kitapları kısa sürede paraya çeviren öğrenciler elde ettikleri gelirle aldıkları gıda paketlerini 3 aileye teslim etti. Aileler de öğrencilerin bu duyarlı davranışı karşısında hem okul idarecilerine hem de öğrencilere teşekkür etti.