Öğrencilerden ebru sergisi

Akdağmadeni Belediyesi Konferans Salonu'nda açılan “Benim Adım Ebru” isimli sergiye Belediye Başkanı İrfan Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, AK Parti İlçe Başkanı Adem Darımla ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile düzenlenen proje kapsamında 25 öğrencinin yaptığı 50 Ebru eseri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Sergiye katılan Belediye Başkanı İrfan Coşgun yaptığı açıklamada, “Bugün burada değerli öğrencilerimizin birbirinden güzel sanat eserlerini inceleme fırsatı bulduk. İlçemizde bu tür kültür ve sanat etkinliklerinin devamlı hale gelmesi için belediye olarak da desteklerimiz devam edecektir. Bu Projeye katılarak muhteşem eserler oluşturan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum'' dedi.