Öğrencilerden hayat kurtaracak buluş

sınıf öğrencileri savunma sanayinde kullanılması ve askerlerin şehit olmasının önüne geçmek için manevra kabiliyeti ve 1.5 kilometre menzile sahip ‘mayın arama robotu' yaptı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi elektrik elektronik öğrencileri Enes Sertkaya, Hüseyin Ocak ve Mehmet Muhammet Karatokuş, askerlerin şehit olmalarını engellemek ve milli savunma sanayinde kullanılmak üzere uzaktan kumandalı mayın arama ve tarama robotu yaptı. Yazılım ve tasarımı öğrenciler tarafından yapılan mayın arama robotunun ön bölümünde bulunan metal parça, mayını gördüğünde sensör sistemiyle oluşturulan ışık ve ses uyarısı devreye giriyor. Yaklaşık bin liraya mal olan ve TÜBİTAK destekli mayın arama robotu, yerin altında 10 santimetre ye gizlenmiş mayınları rahatlıkla bulabiliyor ve yaklaşık 1.5 kilometre menzilde mayın arama çalışması gerçekleştiriyor. Tamamen yerli ve milli kaynaklarla yapılan mayın arama motoru sayesinde askerlerin aramalar çalışmaları sırasında riskleri de en aza inmiş oluyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik öğrencisi Enes Sertkaya, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem operasyon hızını yükseltmek hem de askerlerin can güvenliğini sağlamak amacıyla mayın arama robotu yaptıklarını söyledi. Sertkaya, “Dünya genelinde mayınların hem düşmanı caydırma amacıyla hem de operasyonları yavaşlatma amacıyla konduğunu biliyoruz. TSK içinde bu dezavantaj haline gelmiş bir durum. Biz de bu sorundan yola çıkarak mayın arama motoru yapmaya karar verdik. Robotumuz yaklaşık olarak 1.5 kilometre arasında menzile sahip ve bu menzildeki mayınları buluyor. Ön tarafındaki sensör sayesinde herhangi bir mayın bulunduğu zaman o an da bir manyetik alan oluşturuyor. Bu manyetik alan bizim kendi geliştirdiğimiz yazılımlarla belirleniyor ve kablosuz olarak kullanıcıya yani askeri tarafa gönderiliyor. Kullanıcı robota yön komutlarını gönderirken aynı zamanda da sahada mayın bilgisini alabiliyoruz. Çift taraflı bir iletişim söz konusu. Aynı zamanda da anlık görüntü paylaşıyoruz kullanıcıyla. Burada hem askerlerimizin can güvenliği hem de ordumuzun operasyon hızını yükseltmek amacıyla bu projeyi geliştirdik. Askerlerimizi gerçekten bu alanda korumak istiyoruz ve bu alanda çalışma yapmaya karar verdik. Bunu yapmamızdaki en büyük amaç askerimizi korumak, uzaktan herhangi bir müdahale olmadan mayınların tespit edilmesini sağlamaktır” dedi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise projeden dolayı öğrencileri tebrik ederek “Bu tasarlanan mayın arama robotunun kablosuz olması bir yeniliği de ortaya çıkarıyor. Sevindirici olan şu yazıcı da dahil olmak üzere hazırlanan mayın tarama cihazının tamamen öğrencilerimiz tarafından yapılması, planlanması. Yazılım çok önemli. Hem yazılımı yapmışlar hem de bütün aksamlarını 3 boyutlu yazıcı da yaparak tamamen yerli ve milli bir robot tarayıcı elde etmişler. Bu proje ile Türkiye'nin hatta dünyanın en önemli bir sorunu olan mayın arama ve taramadaki sorunu halleder diye düşünüyorum. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.