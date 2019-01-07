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Öğrencilerden Vali Çakır'a gülümseten kar tatili twitleri

Yozgat’ta etkili olan kar yağışının ardından öğrencilerin okulların tatil olması için Yozgat Valisi Kadir Çakır’a attığı twitler gülümsetti.

Yozgat'ta etkili olan kar yağışının ardından öğrencilerin okulların tatil olması için Yozgat Valisi Kadir Çakır'a attığı twitler gülümsetti.


Yozgat'ta etkisini gösteren kar yağışından tatil uman öğrenciler, Yozgat Valiliği twitter hesabından Vali Kadir Çakır'a tatil isteklerini eğlenceli bir üslupla iletti. Twitter üzerinden Yozgat Valisi Çakır'a seslenen öğrenciler, okulların tatil edilmesi gerektiğini savundu. Attıkları ilginç mesajlarla tatil isteyen öğrencilerin istekleri tebessümle karşılandı. Yozgat Valiliği twitter hesabını ablukaya alan bazı öğrenciler, “Vali bey amca hiç mi vicdanın yok minicik vücutlarımız nasıl dayansın lütfen tatil yap” derken bazıları ise, “Vali dayı, biraz önce annemler ekmek almaya gönderdi ayağım kaydı düştüm! Ben yandım eller yanmasın hadi yap bize bir güzellik gözünün yağını yeyim” mesajı gönderdi.


Vali Çakır ise meteorolojiden aldığı son bilgiler doğrultusunda okulların tatil edildiğini geç saatlerde kamuoyuna duyurdu.

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