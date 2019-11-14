Öğrencilerden yaşlılara ziyaret

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi Cemil Çiçek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Dereçepni Köyü'nde yaşlı ve bakıma muhtaç evleri ziyaret ederek hastaların tansiyonlarını ölçtü.

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi Cemil Çiçek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce başlatılan 'Meslek liseleri ailelerle buluşuyor' projesi kapsamında Dereçepni Köyü'nü ziyaret etti.

Köyde bulunan yaşlı ve hastaların kapısını tek tek çalan öğrenciler, hastalar tarafından içilen ilaçların son kullanma tarihlerini inceleyip bilgiler verdi, daha sonra tansiyonlarını ölçerek moral ve motive aşıladı.

Okul Müdürü Serdar Keskin, yaptığı açıklamada “Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce başlatılan 'Meslek liseleri ailelerle buluşuyor' projesi kapsamında Dereçepni Köyü'nü ziyaret ettik. Projenin amacının ailelerin hayatlarını kolaylaştırarak maddi ve manevi dokunuşlarla onları mutlu etmek olduğunu söyledi.

Cemil Çiçek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serdar Keskin, sosyal sorumluluk kapsamında bu ziyaretlerin artarak devam edeceğini de dile getirdi.