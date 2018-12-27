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Öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Yozgat Çözüm Koleji öğrencilerine Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.


Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Programı kapsamında Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Çözüm Koleji öğrencilerine bağımlılıkla mücadele semineri verildi. Rehberlik Eğitim Merkezi Müdürlüğü psikolojik danışmanları Mevlüde Çağlayan ve Mustafa Toplu, öğrencilere bağımlılık konusunu anlatarak bağımlılığa karşı herkesin sorumlu olduğunu söylediler.


Öğrencilere uyuşturucu maddenin zararları konusunda bilgiler veren Rehberlik Eğitim Merkezi Müdürlüğü Psikolojik Danışmanı Mustafa Toplu,"Madde bağımlılığı ve uyuşturucu madde kullanımı ülke genelinde önemli bir sorun. Herkesin madde bağımlılığı konusunda sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Bu mücadelenin en önemli unsurları farkındalık ve korunmadır. Bu unsurların gerçekleşmesi için de olmazsa olmazımız eğitimdir. Bu kapsamda hem çevremizi hem de öğrencilerimizi uyuşturucu maddeden korumak için eğitimlerimiz devam ediyor."dedi.


Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz ise eğitim sonrası Rehberlik Eğitim Merkezi Müdürlüğü Psikolojik Danışmanları Mevlüde Çağlayan ve Mustafa Toplu'ya teşekkür etti.

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