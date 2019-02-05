Öğrencilere değerler eğitimi verilecek

Yozğat'ın Çayıralan İlçe Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Değerler eğitimi ve güzel ahlaklı nesil' için protokol imzalandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, öğrencilere değerler eğitimi verilerek güzel ahlaklı nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bozdağ , “Çocuklarımızın ve gençlerimizin özümüze, değerimize ve toplumsal örf, adet ve geleneklerine bağlı bireyler olarak yetişmesinde; güzel ahlaklı olmayı, toplum içindeki sorumluğunu üstlenmeyi vazife eden bir nesil yetiştirmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İlçe Müftülüğünce protokol imzalandık” dedi.

Bozdağ açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Protokol kapsamında, pansiyonlu okullarımızda Müftülük çalışanları öğrenciler ile buluşarak, güzel ahlaktan, değerlerimizden, doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı, merhamet gibi konularda sohbet eşliğinde seminerler verecekler”

Açıklamaların ardından protokol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ve İlçe Müftüsü Yüksel Çelik arasında imzalandı. Değerler eğitimi programı 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde uygulanmaya başladı.