Öğrencilere İngilizce kursu

Altı hafta sürecek İngilizce Konuşma Kursu, Sorgun Gençlik Derneği aracılığı ile Türkiye'ye gelen gönüllüler, Rita Marques ve Francisca Punto tarafından veriliyor.

Sosyal Hizmet Merkezi müdürü Yavuz Hatipoğlu konuyla alakalı yaptığı açıklamada; "Çocuklarımızın İngilizce konuşma yetilerini geliştirmek, İngilizce öğrenmeye dair ön yargılarını ortadan kaldırmak amacıyla böyle bir kurs başlattıklarını” dedi.

Kursa katılan ilkokul öğrencisi Mehmet Alp Aktaş (11) ise "Bir yıldır okula gidemiyorum. Kursa gelerek arkadaşlarımla İngilizce konuştum. Aslında çok kolaymış" dedi.

Rümeysa Şahin (13) ise "İngilizceyi hiç konuşamıyorum sanıyordum ama çok kolaymış. Rita ve Francisca abla ile çok iyi anlaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezinde bulunan Sosyal Kütüphanede gerçekleştirilen etkinlikler on kişilik gruplarla devam edecek.