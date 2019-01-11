Öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı

Çözüm Koleji Konferans Salonu'nda düzenlenen Beslenme Dostu programı kapsamında Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Şenay Aras Doğan, öğrencilere sağlıklı ve doğru beslenmenin önemini anlattı.

Büyüme çağındaki çocukların mutlaka güne kahvaltı ile başlamaları gerektiğini belirten Doğan, aşırı şekerli yiyeceklerden kaçınmak gerektiğini de söyledi. Doğan, programda yetersiz ve dengesiz beslenmenin oluşturduğu olumsuz durumlara karşı öğrencilere uyarılarda bulundu. Gelişim çağındaki çocuklarda sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Doğan, “Çocuklar için en önemli öğün kahvaltıdır. Güne yeterli bir kahvaltı ile başlamak öğrencilerin okul başarısının artmasında son derece önemlidir. Çocukların sağlıklı beslenmesi için 4 besin grubunda bulunan besinlerden yeterli miktarda ve dengeli biçimde tüketmeleri gerekmektedir” dedi.

Öğrenciler, Doğan'ın sağlıklı beslenme konusunda değindiklerini can kulağı ile dinlediler ve merak ettikleri soruları Doğan'a yönelttiler.