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Öğretmenlerin Türk Halk Müziği Konseri büyük beğeni topladı

Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenleri tarafından oluşturulan Türk Halk Müziği korosu verdiği konserle büyük beğeni topladı.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk defa uygulanan 18-22 Kasım ara tatil mesleki eğitim çalışmaları bütün okullarda gerçekleştirildi. Ara tatil dolayısıyla Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenleri tarafından 19 Kasım mesleki çalışmalar kapsamında Türk Halk Müziği Konseri verildi.


Programa Okul Müdürü Selim Yaman, öğrenci, öğretmen ve velilerin yanı sıra okulların bakanlık denetimini gerçekleştiren Bakanlık Maarif Müfettişleri katıldı. Okul Müdürü Selim Yaman, öğretmenlerin oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosunun her yıl belirli zamanlarda konser verdiğini hatırlatarak, ara tatil döneminde mesleki çalışmalar kapsamında güzel bir konsere daha imza attıklarını söyledi.


Okul olarak sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini vurgulayan Yaman, “Okul olarak kültürel etkinliklere büyük önem veriyoruz. Bu etkinliğimizin de ara tatil döneminde öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştiriliyor olması da ayrı bir önem arz ediyor. Öncelikle öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Katılımcılarımıza güzel bir müzik ziyafetinde bulundular. Ayrıca ilimizde okullarımızı teftiş eden Bakanlık Müfettişlerimizin de programa katılması ve memnun olması bizleri de ayrıca mutlu etmiştir. Bu vesile ile konsere katılım sağlayan velilerimize, öğrencilerimize ve bakanlık maarif müfettişlerine tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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