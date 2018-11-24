Öğretmenlerine LÖSEV sertifikalarını hediye ettiler

Yozgat'ta bir ilköğretim okulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri Fatma Ulubaş adına LÖSEV'e yaptıkları bağışın sertifikasını hediye ettiler.

Yozgat Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu 2-B sınıfı öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler günü için öğretmenlerine anlamlı bir hediye sunmak istediler. Bu isteklerini aileleriyle paylaşan öğrenciler, aralarında topladıkları parayla lösemili çocukların tedavisi için çalışma yürüten LÖSEV'e öğretmenleri adına bağış yaptılar.

Öğretmenleri Fatma Ulubaş'ın öğretmenler gününü kutlamak üzere sınıfa gelen öğrenciler, hediye olarak kendisine üzerinde “Sayın Fatma Ulubaş, Öğretmenler Gününüzü kutlamak için bir çocuğun gülümsemesinden daha değerli hediye bulamayacağımızı düşündük ve sizin adınıza LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışta bulunduk. Sizi çok seven öğrencileriniz. 2/B Sınıfı” yazılı LÖSEV Yaşam Sertifikasını verdiler.

Sertifikayı görünce göz yaşını tutamayan ve konuşmakta güçlük çeken Ulubaş, tüm öğrencilerine ve velilere teşekkür ederek hayatındaki en anlamlı hediyeyi aldığını söyledi.