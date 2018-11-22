OHSAS 18001 belgesi aldılar

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında tüm şartları yerine getirerek belgeyi almaya hak kazandıklarını söyleyen Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Korkmazyürek yaptığı açıklamada,"Okul olarak eğitim-öğretim ortamlarındaki standartları yükselterek iş sağlığı ve güvenliği yönetimini sürdürülebilir kılmak için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği politikasında yer alan planlama, uygulama ve işletme, kontrol ve yönetimin gözden geçirmesi, başlıkları altındaki şartlarını başarıyla yerine getirdik ve belgeyi almaya hak kazandık" dedi.

İş sağlığı ve güvenliğinin ön görmüş olduğu yüksek standartları sağlayabilmek için 2007 yılında başlatmış oldukları iyileştirme sürecinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Korkamazyürek,"İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm çalışmalarımızı da bu politika ile uyumlu bir şekilde yerine getirdik. 13-15 Ağustos tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tetkikçileri tarafından okulumuzda yapılan yerinde denetim sürecini de başarıyla tamamladık. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ve Yozgat'ta bir ilk olması bakımından da önemli olan OHSAS 18001 kriterlerinin okulumuzda bir kurum kültürü haline gelmesinde emeği geçen öğretmen, idareci ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.