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Okulları yararına kermes açtılar

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri okulları yararına kermes düzenledi.


Lise Caddesinde gerçekleştirilen kermeste, öğrenciler ve öğretmenler evlerinde yaptıkları yiyecekleri satışa sundu. Öğrenciler ayrıca el sanatları kursunda keçeden yaptıkları çantaları ve süs eşyalarını da vatandaşların beğenisine sundu.


Kermesten elde edilecek gelirin okul yararına ve okulun spor salonu için kullanılacağını belirten Okul Müdürü Elif Tumgan, “Okul olarak her yıl düzenlediğimiz kermesimize bu yıl bir yenisini daha ekledik. Bu yıl elde edilen gelirlerle okulumuz içerisinde spor salonu olarak kullandığımız odayı donanımlı hale getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı kermesimize davet ediyoruz” dedi.

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