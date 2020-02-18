Okuma Yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen sertifika törenine 10 kursiyerin İstiklal Marşının bir kıtasını ezbere okuması katılımcıları duygulandırdı. Kursiyerler, Türkçeyi öğrendikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Türkçeyi güzel bir şekilde ifade ediyoruz. Okuma ve yazmayı da öğrendik bundan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere teşekkür eden Vali Yardımcısı İzzet Ercan, kursun tamamlanmasında emek ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları Vali Yardımcısı İzzet Ercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından dağıtıldı.