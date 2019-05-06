Okuma yazmanın mutluluğunu yaşadılar

Yozgat Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 1-A öğrencileri için 'Okuma Bayramı' düzenledi.

Kültür Müdürlüğü salonunda düzenlenen programa okul idaresi, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda veliler, çocuklarının okuma bayramını heyecanla izledi.

Yıl boyunca okuma yazmayı öğretmenin gururunu yaşayan sınıf öğretmenleri ise öğrencilerinin heyecanına ortak oldu. Çocuklar tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu programda anne ve babalar çocuklarının başarılarını ayakta alkışladılar. Okur-yazar olmanın heyecanını, hazırladıkları birbirinden müthiş performanslarla ailelerine sergileyen öğrencilerin performansı ise tam not aldı. Program sonrası tüm çocukları tebrik eden Müdür Yardımcısı Levent Dede öğrencilere madalyalarını verdi. Sınıf Öğretmeni Nazik Türkel ise yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizle bu güzel günü sizlere hazırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarım okuma yazma öğrendikleri için çok mutlular. Bu mutluluklarını da gösterdikleri performansla bir kez daha gösterdiler. Umarım hayatları boyunca her zaman büyük başarılara imza atarlar" dedi.