İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla düzenlenen etkinlik, yurt genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da gerçekleştirildi.

Celal Atik Ortaokulu Konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesinin hayırlı ve başarılı olması temennisinde bulundu.

Vali Çakır, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Şehirde, toplumda, kalabalıkta yaşamanın getirmiş olduğu bazı sorumluluklar ve bir takım kurallar var. Ne olursa olsun, bu kurallara hepimizin uyması gerekiyor. Çünkü bu toplumda tek başımıza yaşamıyoruz. Yapmış olduğumuz her hareket, başta kendimiz olmak üzere, herkesi yakından ilgilendiriyor. Bunların başında da trafik ve yaya güvenliği geliyor. Kalkınmanın, gelişmenin, medeni olmanın en önemli ilkelerinden birisi yaya güvenliğidir. Bu bütün dünyada böyledir. Hangi yolda olursa olsun, bir yaya adımını yola attığı an tüm trafik durur. Bu durum tüm gelişmiş ülkelerde böyledir. Bu sistem bizde tam oturmadı henüz. O bakımdan İçişleri Bakanlığımız 2019 yılında böyle bir projeye gereksinim duydu. Hepimizin ve tüm araç sürücülerinin üzerine büyük bir yükümlülük düşüyor. Burada çocuklarımıza da büyük bir görev düşüyor. O yüzden bakanlığımız siz çocukları da bu işin içine dahil etti. Anneniz, babanız veya trafikte bir hata yapanı gördüğünüz zaman mutlaka uyarın. Anne ve babalar üzerinde en büyük etkisi olan insanlar sizlersiniz.”

İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ise, etkinlik hakkında ve yayaların karıştığı kazalar hakkında bilgi verdi.