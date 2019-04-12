Onkoloji hastalarına moral

Yozgat Şehir Hastanesi'nde, “Kanser Haftası” kapsamında düzenlenen etkinlikte, onkoloji hastalarına hem kanserle nasıl başa çıkabilecekleri konusunda bilgiler verildi, hem de moral bulmaları sağlandı.

Uzm. Dr. Melih Şimşek, hastanenin Onkoloji biriminde, hastalar ve ailelerine yönelik düzenlenen etkinlikte, hastalıkla mücadelede en önemli unsurun “moralleri yüksek tutmak” olduğuna vurgu yaptı.

Erken tanı ve tedavi ile kanser hastalığının artık tedavinin mümkün olduğuna dikkati çeken Uzm. Dr. Şimşek, tedavi sürecinde hastaların yakınlarına da önemli görevler düştüğünü bildirdi. Hasta ve hasta yakınlarının tedavi süreçlerine ilişkin sorularını da yanıtlayan Uzm. Dr. Şimşek, hastaların beslenmesinden, günlük yaşamda dikkat etmeleri gereken konulara kadar tüm detayları anlattı.

Yozgat Şehir Hastanesi olarak, deneyimli sağlık kadrosu, teşhis ve tedavideki yüksek teknoloji cihazlarla hizmet verdiklerini belirten Uzm. Dr. Şimşek, “Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

Etkinlikte, hastalar ile hasta yakınları arasında da güçlü bir diyaloğun oluştuğu , birbirlerine moral ve motivasyon sağladıkları gözlendi.