Op. Dr. Akkurt, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi oldu

Dijitalleşmede Avrupa'yı sollayan, sahip olduğu HIMSS EMRAM Seviye 7 sertifikası ile adını dünyaya duyuran Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Yozgat Şehir Hastanesi'nin Başhekimliğine Op. Dr. İbrahim Akkurt atandı.

Hastanenin Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel'in, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne yönetici olarak atanmasının ardından boşalan göreve atanan Op. Dr. Akkurt, Surel'den devraldığı bayrağı daha üst noktalara taşıma gayretinde olacağını bildirdi.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde daha önce Başhekim Yardımcılığı ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. İbrahim Akkurt, başarıya odaklı Yozgat Şehir Hastanesi'ne daha birçok ilkleri yaşatmak istediklerini kaydetti.

Op. Dr. İbrahim Akkurt kimdir?

Op. Dr. İbrahim Akkurt 1984 yılında Kırıkkale'de doğdu. Kırıkkale Anadolu Lisesinden 2002 yılında mezun oldu. 2003-2010 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gördü. 2011 - 2016 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 2016 yılında Yozgat Devlet Hastanesine Beyin ve Sinir Cerrahı Uzmanı olarak tayin oldu daha sonraki süreçte 2017-2019 yılları arasında Yozgat Şehir Şehir Hastanesinde başhekim yardımcılığı görevini yürüttü. İngilizce bilmekte olan Op. Dr. İbrahim Akkurt, evli ve 2 çocuk babası.