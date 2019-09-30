ORAN Toplantısı Yozgat'ta yapıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı Yozgat'ta gerçekleştirildi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu´nda gerçekleştirilen Eylül ayı toplantısına Yozgat Valisi Kadir Çakır, Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken,

Kayseri TSO Başkanı Ömer Gülsoy, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş ve ORAN Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan; “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler neticesinde Ülkemizdeki tüm Kalkınma Ajanslarının 2019 yılı teması “ Geleceğim Mesleğim” sloganı altında mesleki eğitimin altyapısının ve niteliğinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir” dedi. Vali Ayhan “Bu doğrultuda ORAN olarak 3 İlimizin Milli Eğitim Müdürlükleri ile bir süredir devam eden çalışmalar neticesinde 2019 yılı öğretim yılının başlaması ile beraber eğitim, konferans, okul eşleşmeleri, sanayi-meslek lisesi buluşmaları, meslek liselerinin etkin tanıtımı gibi çeşitli alanlarda faaliyetler yapılması planlanmış ve ORAN ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında işbirliği protokolleri imzalanmıştır. “ Geleceğim Mesleğim” teması altında meslek liselerinin, gerek sanayici gerekse tüketici için gerçekten çok önemli bir yere sahip olduğunu anlatan ve bunu da çeşitli organizasyonlarla destekleyen faaliyetler gerçekleştirilecektir” şeklinde konuştu.

19 Eylül tarihi itibarı ile 2019 yılı Mali Destek Programının “ Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi” ilan edildiğini söyleyen Vali Ayhan “Program ile toplam 9 milyon TL desteği Mesleki Eğitim Kurumları, Meslek Yüksek Okulları, Mesleki çatı kuruluşlarının başvuru sahibi olduğu bu program ile Bölge illerimizde mesleki eğitim altyapısının ve tanınırlığının artırılması amacıyla kullandırtmayı hedefliyoruz. Proje başına azami 750.000 TL destek talep edilebilen programda destek oranı azami yüzde 90 olabilecektir. Fizibilite Desteği başvuruları ağustos sonu itibarıyla son bulmuş ve gelen başvuruların değerlendirilmesi bugünkü toplantımızda yapıldıktan sonra en yakın zamanda destek almaya hak kazananlar ilan edilecektir. Ayrıca, 2019 yılı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında bölge illerimizden güdümlü proje konuları Ajans tarafından toplanmış olup yine bugünkü toplantımızda Bakanlığa sunulmak üzere liste üzerinde görüşmelerimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan; “Yozgat ilinde “ Yozgat Modern Hayvan Hastanesi ve hayvan Borsası” güdümlü projesinde proje başvurusu ajansa yapılmış olup en yakın zamanda sözleşme imzalanması ile projenin başlaması planlanmaktadır. Ayrıca Erciyes Teknopark ve ORAN işbirliği ile bu yıl 3.sü gerçekleştirilecek olan “ Benim İşim Girişim” yarışmasını Bölgesel olarak yapmayı ve Sivas ve Yozgat illerimizden de yapılan başvuruları artırmayı amaçlıyoruz. Bu yarışma ile özellikle üniversite öğrencilerinin teknoloji tabanlı iş fikirlerinin prototip yapma ve sahaya sunma avantajlarından faydalanmasını ve yarışmaya rağbet göstermelerini bekliyoruz” diye konuştu.