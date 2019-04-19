Ormanda üretim tatbikatı yapıldı

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yozgat'ın Çayıralan ve Akdağmadeni ilçesinde Üretim ve Standardizasyon Tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatın ilki Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğünde, ikincisi ise Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlendi. Yapılan tatbikatlarda deneme alanında belirlenen ağaçlar üzerinde damga, kesme, boylama işlemlerinin ne şekilde yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Çayıralan ve Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü sahalarında yapılan tatbikata; Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Kayıran, Çayıralan Orman İşletme Müdürü Ömer Faruk Bulut, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü Hayri Özdemir, teknik elemanlar, işletme şefleri, muhafaza memurları ve kesim yapan orman köylüleri katıldı.