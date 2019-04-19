İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ormanda üretim tatbikatı yapıldı

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yozgat’ın Çayıralan ve Akdağmadeni ilçesinde Üretim ve Standardizasyon Tatbikatı düzenlendi.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yozgat'ın Çayıralan ve Akdağmadeni ilçesinde Üretim ve Standardizasyon Tatbikatı düzenlendi.


Tatbikatın ilki Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğünde, ikincisi ise Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlendi. Yapılan tatbikatlarda deneme alanında belirlenen ağaçlar üzerinde damga, kesme, boylama işlemlerinin ne şekilde yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.


Çayıralan ve Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü sahalarında yapılan tatbikata; Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Kayıran, Çayıralan Orman İşletme Müdürü Ömer Faruk Bulut, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü Hayri Özdemir, teknik elemanlar, işletme şefleri, muhafaza memurları ve kesim yapan orman köylüleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.