Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü ortaklığında, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla ‘Otizme Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu' düzenlendi.

Sempozyum öncesi Ekin Çiftçi tarafından fotoğraf sergisi ve Halk Eğitim Müdürlüğü el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, yaygın gelişimsel bozukluklar içinde en bilinenin otizm olduğunu belirterek, otizm tanısı olan çocukların ev, okul ve sosyal çevresi farklı boyutlarıyla etkilendiğinden bu çocukların innovatif yaklaşımlar doğrultusunda yaşamlarının kolaylaştırılması ve topluma kazandırılmalarında multidisipliner bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise konuşmasında: “İl müdürlüğü olarak otistik bireye sahip ailelerin ve otistik bireylerin artan ihtiyaçlarını karşılamak yaşam kalitelerini artırmak, toplumdaki temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin etmek, toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarını sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da yaptığı konuşmasında, otizmli çocukların mutlaka eğitim sistemi içerisinde yer alması gerektiğini belirterek, eğitimin otizmli bireyler için her şeyden önce tedavi anlamına geldiğini söyledi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, konuşmasında şunları söyledi: “Toplumumuzda her hangi bir açıdan engeli olan bireylerin kendi şartları içerisinde mutlu olarak yaşatabilmek ve hayata katabilmek için gerekli olan her türlü tedbirin alınması noktasında çalışma yapmak başlıca sorumluluklarımız arasındadır. Tertip edilen bu programın ise otizmli çocuklara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenmiştir”

Yozgat Valisi Kadir Çakır ise programda yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında en önemli kavramlardan birinin farkındalık kavramı olduğunu belirterek, toplumda otizme dikkat çekmek, toplumun farkındalık düzeyini artırmak ve otizmin hastalık değil farkındalık olduğuna dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Protokol konuşmalarının ardından sosyal hizmetler merkezinin yürüttüğü Anadolu Gönüllüleri Hizmeti Programı kapsamında, Bozok Üniversitesi Toplum Gönüllüleri ile Gül Aydoğan yönetiminde ki Yozgat Antes Müzik Gurubu tarafından mini konser düzenlendi.

Program, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü programına katkı sağlayanlara plaket takdimi ve sempozyum sunumlarıyla sona erdi.