Otomobil kamyon ile çarpıştı: 5 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kadışehri'nden Çekerek istikametine giden 49 yaşındaki T.G. yönetimindeki 66 LU 912 plakalı otomobil, Sorgun Çekerek Yolu Çiğdemli beldesi kavşağında, Sorgun'dan Çekerek istikametine giden 54 yaşındaki Ş. D. yönetimindeki 66 FZ 7042 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü T. G.ile aynı otomobilde bulunan R.G. (72), S. K. (23), M. E. K. (4) ve B. K. (1) yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulans ile gerekli muayene ve tedavilerinin yapılması amacıyla, Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı