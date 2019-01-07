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Otomobil takla atıp şarampole uçtu:1 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre Sarıkaya istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan 29 yaşındaki S. Ü., yönetimindeki 38 AAJ 942 plakalı otomobil Tuzlacık köyü yakınlarında buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü S. Ü. yaralandı. Yaralı ambulans ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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