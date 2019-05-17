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Otomobil takla attı, aynı aileden 7 kişi yaralandı

Kayseri-Boğazlıyan karayolunda meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri-Boğazlıyan karayolu Özler köyü girişinde meydana geldi. Şerafettin Yılmaz (35) yönetimindeki 38 ABN 891 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Araç sürücüsü Şerafettin Yılmaz ile aynı araçta bulunan Asiye Yılmaz (67), Ceylan Yılmaz (31), Ünal Yılmaz (15), Asiyenur Yılmaz (9), Zehra Yılmaz (7), Muammer Yılmaz (2) yaralandı. Şerafettin Yılmaz, Asiye Yılmaz ve Ceylan Yılmaz ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne Ünal Yılmaz, Asiyenur Yılmaz, Zehra Yılmaz ve Muammer Yılmaz ise Boğazlıya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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