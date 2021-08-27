Yozgat'ta otomobilin çarptığı 12 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, şehir merkezi Adnan Menderes Bulvarı Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde seyir halinde olan A.D. idaresindeki 38 JT 439 plakalı otomobil, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 12 yaşındaki A.H.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen A.H.'yi gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.H. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı çevrede bulunan kent güvenlik sistemi kameralarınca kaydedildi.