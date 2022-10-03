Özel çocuklardan sevgi dolu ziyaret

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi bünyesinde özel eğitim alan Otizm ve Down Sendromlu çocuklar bir ilki yaşayarak belediye geçici hayvan bakımevini ziyaret etti.

Aralarında hayvanlardan korkan, daha önce hiç bir hayvana dokunmamış olan otizm ve Down Sendromlu öğrencilerinde bulunduğu grup Sorgun Geçici Hayvan Bakım Merkezi'nde hayvanlarla bir araya geldi, onlarla oynadı.

Özel çocukların barınak ziyareti ile ilgili konuşan Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci barınak gezisinin Otizm ve Down Sendromlu çocuklar için bir ilk olduğunu söyledi. Bu ziyaretin çocukların hayvanlarla ilişkilerini geliştirmesi için önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Ekinci şunları söyledi; ”Çocuklarımız belediyemiz bünyesin eğitim almaya devam ediyorlar. Hem bedenen hemde sosyal gelişimleri için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz.

Bugünde bir ilke imza atarak çocuklarımızın hayvanlarla bir araya gelmesini sağladık. Korkuları olanların korkularını aşmalarına yardımcı olduk. Korkusu olmayıp hiç hayvanlarla yakın temas kurmayanlar vardı onların meraklarını giderdik. Sonuçta ortala sevgi dolu bir tablo çıktı. Bu ziyaretlerimizi zaman zaman yapacağız. Özel çocuklarımız ve aileleri belediyemizin himayesinde, içleri rahat bir şekilde sosyalleşmeye devam edecekler. Elimizi çocuklarımızın üzerinden çekmeden onlar için her gün daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Özel çocuklarımız ve tüm çocuklar için daha güzel bir Sorgun inşa ediyoruz.”