Özel öğrenciler Başsavcı Uçak'ı ziyaret etti

Sınıf öğrencileri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak'ı makamında ziyaret etti.

Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencileri ve öğretmenleri Yozgat Adliyesi'ne bir dizi ziyarette bulundular. Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak'ı makamında ziyaret eden öğrenciler, Başsavcı Uçak'tan adliyelerin işleyişi hakkında bilgiler aldı. Öğrenciler ile tek tek ilgilenen Uçak, adliyenin tüm birimlerini öğrencilere gezdirdi. Öğrencilerin ziyaretleri dolayısıyla büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Başsavcı Uçak, “Geleceğimizin teminat olan tüm gençlerimize kapımız her zaman açıktır. Adalet her zaman onların yanında olacaktır. Bizler de yargı camiası olarak kendilerinin her zaman yanlarında olacağız. Bu bizim öncelikle insani görevimizdir. Ziyaretleri ile bizleri onurlandırdıkları için asıl biz onlara ayrı ayrı teşekkür ederiz” diye konuştu.

Başsavcı Uçak, kendilerini okullarına davet eden öğrencilerin davetlerini kırmayarak en kısa süre içerisinde iadei ziyarette bulunacağı sözünü de verdi.