Özel sporcular ile gazeteciler gösteri maçı yaptı

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen gösteri maçında aralarında otizmli, down sendromlu ve eğitilebilir engellilerin bulunduğu özel sporcular ile Yozgat'ta görev yapan gazeteciler karma iki takım oluşturdu. Oldukça çekişmeli geçen müsabaka sonunda dostluk kazandı ve karşılaşma 66-66 beraberlikle tamamlandı. Özel sporcular ve gazeteciler gösteri maçında doyasıya eğlendiler.

Gazeteci Oğuz Bahçeli, "Engelliler günü dolayısıyla özel arkadaşlarımızla basketbol müsabakası yaptık. Kardeşçe geçen bir oyun oldu, kazanan taraf olmadı. Berabere kaldık, kardeşlerimiz sevindiler. Biz de onlarla birlikte mutlu olduk" derken Mehmet Erol ise, "Özel Sporcular Yozgat İl Temsilciliği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel arkadaşlarımızla bir araya geldik. Biz de basın mensupları olarak arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadar destek olmak istedik. Bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki herkes bir engelli adayıdır. Engellilerin bir haftası ya da günü olmaz hepimiz engelli olabiliriz. Bunun için engelli vatandaşları kendimizden görüp onlarla iç içe olmak bize mutluluk veriyor" şeklinde konuştu.

Özel Sporcular Yozgat İl Temsilcisi Soner Tumgan ise, "Basın mensuplarına teşekkür ediyoruz bu güzel organizasyonda bizleri yalnız bırakmadılar. En önemlisi de çocuklarımızı yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Özellikle evde kalmış eğitimlerini tamamlamış dış ortama, sosyal hayata tutunamamış çocukları ev ortamından alıp onları sporla yaşama tutundurmaya ve sosyal hayata kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel sporcular ise gösteri maçında çok eğlendiklerini söyledi. Maç sonunda ise sporcular madalya ile ödüllendirildi.