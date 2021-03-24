Pandemi Kurul toplantısı düzenlendi.

Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan başkanlığında; idari ekip ve hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen kurul toplantılarında Yozgat'ta artan vaka sayıları ve salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Yozgat Şehir Hastanesinde alınan tedbirler, yapılan düzenlemeler, izolasyon takip çalışmaları, personel kat ve servis düzenlemeleri, hekim bazlı servis yatak sayıları gibi konularla ilgili planlamalar yapıldı.

Hastaneye gelen hastaların mağdur olmaması için özellikli branşlar hariç MHRS randevu verme sürelerinin 10 dakikaya düşürülmesine karar verildi.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan: “Dileğimiz salgının kısa süre içerinde bitmesi ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zorlu pandemi sürecinde kıymetlilerimiz olan sağlık çalışanlarımız, hasta ve hasta yakınlarımızı korumaya yönelik değerlendirme kararları alacağımız toplantılarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.