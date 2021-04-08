Pandemi Kurul toplantısı düzenlendi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan başkanlığında düzenlenen kurul toplantısında Yozgat'ta artan vaka sayıları ve salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan: “Dileğimiz salgının kısa süre içerinde bitmesi ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zorlu pandemi sürecinde kıymetlilerimiz olan sağlık çalışanlarımız, hasta ve hasta yakınlarımızı korumaya yönelik değerlendirme kararları alacağımız toplantılarımız devam edecektir. Covid-19 hastalarında artış olması nedeniyle servisler için yeniden planlama yapıldı. Covid-19 hasta sayılarındaki artış nedeniyle hastanemizde Elektif Cerrahiye ikinci bir karara kadar ara verilmiştir. Covid-19 verileri takip edilerek bir sonraki Pandemi Kurulu Toplantısında tekrar değerlendirme yapılacaktır. 12/04/2021 tarihine kadar planlanan ameliyatlar tamamlanacaktır. Servislerde ve yoğun bakımlarda yatan Covid-19 pozitif ve şüpheli hastaların tedavi ve takip sürecinde hastanın primer hekiminin tavsiye niteliğinde görüş alabileceği 'Covid-19 Değerlendirme Komisyonu' kurulmasına karar verilmiştir." dedi.