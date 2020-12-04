İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pandemi kurul toplantısı yapıldı

Yozgat Şehir Hastanesinde Pandemi Kurul toplantısı Başhekim Uzm.

Dr. Mustafa Kozan başkanlığında yapıldı.


Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan başkanlığında; idari ekip ve hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen kurul toplantılarında salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.


Şehir Hastanesinde alınan tedbirler, yapılan düzenlemeler, izolasyon takip çalışmaları, personel kat ve servis düzenlemeleri, hekim bazlı servis yatak sayıları gibi konularla ilgili planlamalar yapıldı.


Toplantı sonrası açıklamada bulunan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan “İstişare etmemiz, görüş alışverişinde bulunmamız, değerlendirme yapmamız gereken idarecilerimiz ve hekimlerimizle bir araya gelerek hastanemizde salgınla mücadelede ne gibi faaliyetlerde bulunabiliriz, hastalarımız ve personellerimiz için neleri daha iyileştirebiliriz gibi konuları istişare ederek neyi en iyi yapabiliriz bunu amaçlamaktayız. Tabi ki dileğimiz salgının kısa süre içerinde bitmesi ama dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zorlu pandemi sürecinde kıymetlilerimiz olan sağlık çalışanlarımız, hasta ve hasta yakınlarımızı korumaya yönelik değerlendirme kararları alacağımız toplantılarımız devam edecektir" diyerek sözlerini tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.