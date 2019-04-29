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“Paramı Ver” tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu

Tiyatro Sürmeli, kuruluşunun 20.

yılında “Paramı Ver” adlı tek perdelik komedi oyunuyla seyirci karşısına çıktı.


Kurulduğu günden bu yana tiyatroyu Yozgat halkına sevdiren ve benimseten yılında “Paramı ver” adlı tek perdelik komedi oyunuyla seyirci karşısına çıktı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tiyatro Salonunda Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla sergilenen oyun büyük beğeni topladı.


Tiyatroseverlere yine özel bir oyun ile merhaba diyen Tiyatro Sürmeli Genel Sanat Yönetmeni Soner Tumgan, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Yozgat halkına bugüne kadar verdikleri maddi ve manevi destekten dolayı tüm yetkililere teşekkür etti. Tumgan, “Tiyatro Sürmeli ailesi olarak 20. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Yine özel ve güzel bir oyunla seyirci karşısına çıktık. Oyunumuz ücretsiz olarak nisan, mayıs ve haziran ayı içerisinde belirli takvimlerde oynanmaya devam edecek. Tüm tiyatroseverleri oyunumuza davet ediyoruz' dedi.

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