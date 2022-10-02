Patateste 40 bin tona yakın rekolte bekleniyor

Yozgat'ta il genelinde hasadına başlanılan patatesten 40 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta patates hasadı başladı. Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, il genelinde yaklaşık 13 bin dekar alanda patates ekimi yapıldığını söyledi.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Göndelen Vadisi içerisinde olan Ortaköy, Başçatak, Yukarı Çulhalı, Aşağı Çulhalı, Dokuz ve Kayakışla köylerinde ise bu yıl bin dönüm alana ekimi yapılan patatesin hasadına başlanıldı. 3 bin ton rekoltenin beklendiği Akdağmadeni'nde, traktör yardımıyla sökümü yapıldıktan sonra işçiler tarafından toprağı arındırılarak çuvallara doldurulan patates sofralara ulaştırılmak için satışa hazır hale getiriliyor. Tarlada kilogramı 7 liradan satışa sunulan patates, kalitesi ve verimiyle de üreticiyi mutlu ediyor.

Patates ekimimin Yozgat'ta son yıllarda yaygınlaşmaya başladığını söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, il genelinde yaklaşık 13 bin dekar alanda patates ekimi gerçekleştirildiğini ifade etti. 40 bin tona yakın rekoltenin de beklendiğini belirten Özkan, “Yozgat patates üretim merkezleri olan Niğde ve Nevşehir'e yakınlığı ile bölgesel olarak bu üretimde Yozgat'ta dahil olabilir. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü ile denemeler kurmaktayız. Yozgat'ta hububat, baklagiller, yağlık ayçiçeği ile beraber üretim deseninde patatesin de yer alacağını düşünmekteyiz.” dedi.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Ortaköy'de patates ekimi gerçekleştiren çiftçi Soner Yıldız, “Yıllardan beri sürdürdüğümüz patates ekiminin hasadını gerçekleştiriyoruz. Birinci sınıf, A kalite patateslerimizi üretiyoruz. Çiftçimize ve alıcılara hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Osman Sungur ise, “Akdağmadeni ilçesinde çiftçilik yapmaktayım. Patates hasadı gerçekleştiriyoruz şu anda. Göndelen Deltası üzerindeki Ortaköy olmak üzere, Dokuz, Aşağı ve Yukarı Çulhalı köylerinde patates hasadı devam ediyor. Hasattan ve kaliteden gayet memnunuz bu yılki verim de gayet iyi. Kışlık yemeklik patates hasadımız sürüyor.” ifadelerine yer verdi.