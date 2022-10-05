İhlas Haber Ajansı

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Patlamada yıkılan evin enkazından 4 kişi sağ çıkartıldı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 katlı müstakil bina çöktü, enkaz altında kalan 4 kişi sağ çıkartıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 katlı müstakil bina çöktü, enkaz altında kalan 4 kişi sağ çıkartıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi sınırında bulunan Gültepe Mahallesi'nde İhsan Yorulmaz'a ait müstakil binada meydana geldi. Doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı düşünülen patlama, binanın çökmesine neden oldu. Dört aile bireyi enkaz altında kalırken, enkaz altında kalanlar AFAD'ın çalışması ile sağ olarak çıkartılıp, yakın hastanelere sevk edildi.

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