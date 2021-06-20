Polis adayları oyun havaları eşliğinde mezuniyetlerini kutladı

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 8 aylık temel eğitimini tamamlayan 389 polis adayı, çalan oyun havaları eşliğinde mezuniyetlerini kutladı.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi, 26. dönem mezunlarını verdi. Polis Meslek Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra dönem birincisi Ali Çakır, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı. Dereceye giren 10 öğrenciye il protokolü tarafından başarı belgesi, plaket ve çeşitli hediyeler verildi. Programa Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve daire müdürleri katıldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat yaptığı konuşmada, “Bugün 389 yiğidimiz 8 aylık eğitim döneminin ardından devletine, milletine hizmet yolunda bugün Bismillah diyecekler. Bu vesile ile hepsini kutluyor, hayırlı olsun diliyorum. Polis, millettir, devlettir, bayraktır ve vatandır. Bunu her gün gördünüz, bunu yüreğinizde hissettiğinizi biliyoruz. Bu devlet uğruna, vatan uğruna, bu bayrak uğruna ve ezan uğruna hepimizin canımızı severek verdiğimizi ve vereceğimizi biliyoruz. Hep söylüyoruz devletin emrinde, milletin hizmetinde nice başarılarınız olsun, yolunuz bahtınız açık olsun, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi ise, “Okulumuz kurulu bulunduğu günden bu yana emniyet teşkilatına, adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan, devletine, vatanına, milletine bağlı, ülkenin bölünmez bütünlüğü için gözünü budaktan esirgemeyen binlerce polis yetiştirmiştir ve yetiştirmeye de devam edecektir. Bugün de yine 26. dönem Yozgat POMEM olarak 389 vatan evladını mezun edecek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz, yüksek donanıma sahip polisler olarak yüce milletimize en iyi hizmeti sunabilme adına bütün sabır, azim ve gücünüzle tüm birikimlerinizi paylaşmaya ve elinizden gelenin en iyisini sunmaya gayret ediniz, emekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından polis adayları yemin ederek kep fırlattı. Polisliğe ilk adımlarını atan 389 aday, çalan oyun havaları eşliğinde mezuniyeti kutladı.