İhlas Haber Ajansı

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‘Polis Haftası' münasebetiyle Mevlid-i Şerif programı düzenledi

-Yozgat’ın Akdağmadeni İlçe Müftülüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 177’inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" münasebetiyle Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

-Yozgat'ın Akdağmadeni İlçe Müftülüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 177'inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" münasebetiyle Mevlid-i Şerif programı düzenledi.


Merkez Haseki Camii'nde düzenlenen programda görevleri başında şehit düşen Polis Teşkilatı mensupları başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.


Programda İlçe Müftüsü Ali Tuna şehitler için dua etti.

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