Polis memuru Okusal: “Vicdanen rahat değildik”

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde araba çarpması sonucu yaralanan köpeğin üzerine yağmurda ıslanmasın diye kendi montunu örten trafik polisi Burak Okusal, “Yaralı köpeği yağmurun altında o şekilde bırakamazdık. Vicdanen rahat değildik” dedi.

Olay dün akşam saatlerinde Yozgat'ın Sorgun ilçesi E-88 karayolu üzerinde meydana geldi. E-88 karayolu üzerinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen köpeğe yoldan hızla geçen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve yolda hareketsiz bir şekilde yatan köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen trafik polisleri Sorgun Belediyesi ekiplerine olayı bildirdi. Bu sırada başlayan yağmurla birlikte yaralı köpeğin ıslanmasına engel olmak isteyen trafik polisi Burak Okusal, üzerindeki montu köpeğin üzerine örttü. Yarım saat boyunca belediye personellerinin gelmesini bekleyen ekipler, yaralı köpeğin başından ayrılmadı. Trafik polisinin bu duyarlı davranışı ise Sorgun esnaflarından Mesut Caner'in cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı cep telefonuyla kaydeden esnaf Mesut Caner, hızla gelen otomobilin köpeğe çarptığını, yerde yaralı olarak yatan köpeğe yardım etmek istediklerini belirterek “Yaralı köpeği yerden kaldıramadık. Bu sırada olay yerine polis ekipleri geldi. Bu sırada şiddetli bin yağmur başladı. Polis memuru arkadaşlardan bir tanesi üzerindeki montu çıkartıp yarala köpeğin üzerine örttü. Ben bu duyarlı davranışı sosyal medya hesabımdan paylaşmak istedim” dedi

Polis memuru Burak Okusal da, ”E-88 karayolu üzerinde maddi hasarlı trafik kazası olduğu anonsu geçildi. Biz olay yerine geçtiğimizde yerde yaralı olarak yatan köpeği üzerine montumuzu örtme gereği duyduk. Vicdanen rahat değildik.” dedi.

Polis memuru Emrah Tüzün ise, “O da bir canlı sonuçta. Biz görevimizi yaptık. Yaralı köpeği yağmurun altında o şekilde bırakamazdık” dedi.

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