Potanın kazananı Çözüm Koleji oldu

2019-2020 eğitim-öğretim yılı okul spor faaliyetleri kapsamında düzenlenen Basketbol Turnuvası'nda Yozgat Çözüm Koleji Anadolu-Fen Lisesi erkek basketbol takımı, final maçında rakibini yenerek il şampiyonu oldu.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler A kategorisi final maçında Yozgat Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi ile karşılaşan Yozgat Çözüm Koleji Anadolu-Fen Lisesi, rakibini 61-54 mağlup ederek şampiyon oldu. Çözüm Koleji Anadolu Fen Lisesi, böylece Yozgat'ı Türkiye şampiyonalarında temsil etme hakkı kazandı. Gençler B kategorisinde ise Yozgat Bilim Teknik Koleji Bayan Basketbol Takımı, il birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'nda ili temsil etme hakkı kazandı.

Yozgat Çözüm Koleji Anadolu Fen Lisesi ve Bilim Teknik Koleji takımlarına kupalarını İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve Basketbol İl Temsilcisi Çelebi Dursun verdi.