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Presli varil cinayeti zanlıları tutuklandı

Yozgat’ta öldürüldükten sonra preslenmiş varil içine konarak araziye atılan Ümit Boyraz’ı öldürdüğü iddiasıyla dün gözaltına alınan 4 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Yozgat'ta öldürüldükten sonra preslenmiş varil içine konarak araziye atılan Ümit Boyraz'ı öldürdüğü iddiasıyla dün gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.



Yozgat'ta 2 gün önce arazide varil içerisinde preslenmiş olarak bulunan Ümit Boyraz'ı öldürdüğü iddiasıyla emniyet güçleri tarafından dün gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla 2 zanlı serbest bırakılırken N.B. ve M.G. adliyeye sevk edildi. Bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alınan N.B. ve M.G. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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