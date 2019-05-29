Ramazan Bayramı'nda şeker tüketimine dikkat

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayramda beslenme konusunda uyarılarda bulunan Diyetisyen Beyza Civan, bayramda aşırı yiyecek tüketmenin, özellikle de tatlı ve şekere yüklenmenin sağlık sorunlarına neden olacağını belirterek “Bayramda sunulan ikramlara dikkat edin” dedi.

Ramazan Bayramı'nda en çok karşılaşılan klinik vakaların başında, aşırı şeker tüketimine bağlı hastalıklar geliyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla aşırı şeker tüketiminin zararlarına dikkat çeken Diyetisyen Beyza Civan, Ramazan ayı sonrası sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu. Şeker hastaları kadar sağlıklı kişilerin de bu dönemde şeker tüketim oranlarını dengelemelerinin sağlık açısından önem taşıdığını anlatan Diyetisyen Beyza Civan, sağlıklı beslenme konusunda vatandaşları uyardı.

“Aşırı şeker tüketimi ani kilo artışına neden oluyor”

Yüksek miktarda tüketilen şeker, ya ve tuzun birçok hastalığa davetiye çıkabileceğini söyleyen Diyetisyen Beyza Civan, “Bayram denilince akla yemekler, hamur işleri ve tabi ki tatlılar gelir. Fakat yüksek miktarda şeker, yağ ve tuz içeren bu besinlerin tüketimi kan şekerinde ani dalgalanmalara sebep olurken, ani kilo artışına ve sindirim sistemi rahatsızlıkları başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarabilir. Özellikle kan şekerinin hızlı yükselmesi diyabet hastaları için ciddi bir tehlike oluştururken, sağlıklı bireyler için de risk oluşturmaktadır. Ramazan'da uzun süren açlıklar, hareketsizlik ve yeterli miktarda su tüketememe gibi durumlar metabolizmayı yavaşlatır. Bayramda normal yeme düzenine geçilmesiyle maalesef fazla yeme eğiliminde olunabilir. Bu fazla yeme de yavaşlamış olan metabolizmayla birlikte ani kilo artışı ve yağ oranının artması gibi problemleri beraberinde getirir” dedi.

“Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli”

Bayramda şerbetli tatlıların yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini anlatan Civan, “Bayram ikramların çok fazla olduğu bir dönem. Diyabet hastaları kadar sağlıklı bireylerinde şeker tüketimini dengelemeleri gerekiyor. Fazla şeker tüketimi özellikle gizli şekeri olanlarda, kan şekerinin aşırı yükselmesi (hiperglisemi) gibi acil tedavi gerektiren tehlikeli bir duruma neden olabilir. Çikolata, baklava veya şekerlemeler bayram boyunca ikram edilen basit şekere iyi birer örnektir. Bu tip basit şeker tüketimi yerine meyveli veya sütlü tatlılardan küçük porsiyonlar halinde tüketebilirsiniz. İkram edilenleri geri çevirmesini bilmeli, açlık hissetmediğiniz halde fazladan şeker ve yağ tüketimine gerek olmadığını bilmelisiniz. Eğer fazla miktarda şeker içeren bir tatlı tüketirseniz sonrasında 1 bardak süt veya 4 yemek kaşığı kadar yoğurt yemek kan şekerinizin ani yükselmesini önleyebilir” şeklinde konuştu.

"Bayramda dengeli bir beslenme tarzı oluşturun"

Bayram süresince öğün düzeninin de önemine değinen Civan, “Sabah sağlıklı bir kahvaltıyla güne başlamanız, gün içerisinde sizi daha rahat hissettirecektir. Bayramda öğün atlamak yerine kendinize göre ana ve ara öğünlerin olduğu dengeli bir beslenme tarzı oluşturun. Öğün atlamak kan şekerini düşürerek daha fazla açlık hissetmenize neden olur. Ramazan boyunca susuz kalan vücudun kaybettiği sıvı miktarını yerine koymak gerekir. Bayram ve sonrasında günde en az 2 litre su içmeniz sıvı ihtiyacınızı giderir. Ramazan sonrası çay ve kahve tüketiminde artış görülebilir. Bu tarz içecekler içeriğindeki yoğun kafein ile vücudun susuz kalmasına neden olur. Gün içerisinde çay kahve tüketimini minimuma indirmek, ayran soda gibi diğer içeceklere yönelmek sağlığınız için daha yararlı olur” ifadelerine yer verdi.