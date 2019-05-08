Ramazan dolayısıyla yemek çıkartmayan lokantalar tatlı satıyor

Yozgat'ta Meydan yerinde bulunan lokantalar, Ramazan ayında yemek yerine bir ay boyunca iş yerlerinin önüne kurdukları tezgahlarında tatlı satışı yapıyor.

Ramazan ayı dolayısıyla lokantaların gündüz yemek yerine iftar için tatlı satması, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Vatandaşlar ise en çok ekmek kadayıfı ve tulumba tatlısını tercih ediyor.

Ramazan ayı dolayısıyla işlerinde düşüş yaşandığını ve bir ay boyunca tatlı satışı yaptıklarını söyleyen Fatih Kaplan, “Ramazan ayında tatlıya vatandaştan oldukça fazla talep oluyor. Biz de lokantamızda yemek çıkartmadığımız için satışlarımız ister istemez düşüyor. Bu yüzden tatlı satışı yapıyoruz. Vatandaşların Ramazanda en fazla tercih ettiği tatlıların başında ise ekmek kadayıfı geliyor. Ekmek kadayıfının dilimini 8 liraya, tulumbanın kilosunu 12 liraya, kadayıfın kilosunu 30 liraya ve baklavaların kilosunu ise 25 liraya veriyoruz" dedi.